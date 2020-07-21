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البرلمان: الشعوب العربية أدركت حجم التحدى الذى نواجهه بالمنطقة.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:30 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
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ريهام فيكتور
قال النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب المصرى تابع للشعب المصرى، وطبقا للدستور والقانون كان هناك إلزام على مجلس الدفاع الوطنى، بقيام مجلس النواب المصرى بصفة المؤسسة التشريعية بالتأكيد على هذه القرارات بصفة ممثلين للشعب لمصرى.


 وأضاف طارق رضوان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالأمس، الاثنين، تم انعقاد الجلسة سريًا لعدم وجود ممثلى الصحافة والإعلام داخل القاعة لأنها جلسة أتت بعد اتخاذ مصر كل ما يلزم من إجراءات للوصول إلى هذه الحالة.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجلسة بدأت أمس بتلاوة قرار مجلس القرار الوطنى، ومن ثم عرض كلمات ممثلى الطيارات السياسية وومثلى الكتلات البرلمانية للأحزاب.


وأوضح أنه تم رصد تفاعل كبير مع هاشتاج "كلنا الجيش المصرى"، مؤكدا أن هناك الكثير من التغريدات من العالم العربى، فالشعوب العربية بالكامل أدرك حجم التحدى الذى نواجهه بالمنطقة.
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