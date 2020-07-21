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رياضة

بدون نيمار.. باريس سان جيرمان يعلن عن قميص استثنائي للموسم الجديد.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:32 م
نيمار لاعب باريس
نيمار لاعب باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قميصه الجديد، الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2020 - 2021.

وذكر نادي باريس سان جيرمان، أن الفريق سيظهر الموسم الجديد بالقيمص الذي صممه  دانيال هيتشر في بداية السبعينات، احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء النادي.

ولم يظهر النجم البرازيلي نميار دا سيلفا في الإعلان الدعائي لقميص باريس سان جيرمان الجديد، رغم كونه نجم الفريق الأول، حيث ظهر كلا ماركينيوس قائد الفريق وكيليان مبابي مهاجم الفريق العاصمي، بجانب بعض لاعبي فريق السيدات.


وكانت تقارير أشارات إلى استمرار نيمار  مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الكرة الأوروبية، وعدم قدرة أي ناد على تحمل قمية الصفقة.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي باعتباره متصدر الترتيب، بعد قرار الرابطة بإنهاء الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.


بدون نيمار.. باريس سان جيرمان يعلن عن قميص استثنائي للموسم الجديد.. فيديو
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