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أخبار البلد

مدبولي يتفقد دير سانت كاترين بجنوب سيناء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:40 م
الدكتور مصطفي مدبولى
الدكتور مصطفي مدبولى
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ورافقه خلال الجولة وزراء السياحة والاثار والاعلام والصحة ومحافظ جنوب سيناء .

واستمع ، رئيس مجلس الوزراء، لشرح حول دير سانت كاترين، وعدد السائحين الذين يزورون الدير. 
 
كما قام الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له بجولة مفتوحة في وسط مدينة سانت كاترين، تفقد خلالها الملعب، ومسجد الوادي المقدس. 

ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير هذه المنطقة التي تعد مركز المدينة؛ لتصبح نقطة تجمع لزوارها للسهر ليلًا وقضاء وقت ترفيهيّ، وتزويدها بالخدمات مثل المطاعم ومحال بيع المنتجات البدوية، لافتًا إلى أن هذا التصور يشبه نماذج موجودة في عدة أماكن تاريخية بالبلدان العربية، الأمر الذي يجعلها تسهم في دفع الحركة السياحية، وإضافة ميزة نسبية لمدينة سانت كاترين.
مدبولي يتفقد دير سانت كاترين بجنوب سيناء
مدبولي يتفقد دير سانت كاترين بجنوب سيناء
مدبولي يتفقد دير سانت كاترين بجنوب سيناء
مدبولي يتفقد دير سانت كاترين بجنوب سيناء
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