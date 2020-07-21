التعليم: إجمالي الحالات المرضية المرصودة في لجان الثانوية العامة 55 طالبا و16 مراقبا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال امتحانات الثانوية العامة 2020، ظهرت في اللجان بعض الحالات المرضية التي تم نقلها للمستشفيات، بتوصية من من المسئول الصحي في كل لجنة، وتقرر أن يتم دخول الطلاب المرضى الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الحالات لم تتأكد الوزارة من كونها مصابة بفيروس كورونا من عدمه، ولكنها حالات ارتفاع في درجات الحرارة تم على أساسها اتخاذ إجراءات احترازية، إما بامتحان الحالة في لجنة عزل أو تأجيل امتحانها للدور الثاني.





وفي هذا التقرير، ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل أعداد الحالات المرضية التي تم رصدها بين صفوف الطلاب، والتي وصلت إلى 55 طالبا وطالبة.









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ففي امتحان اللغة العربية ، تم قبول 11 اعتذارا لطلاب لم تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان، وذلك وفقا لتقرير من المسئول الصحي، على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.









وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى، رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 14 طالبا، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.



وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وفي امتحان الديناميكا، رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالب واحد فقط وتم نقله إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.



وفي امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 11 طالبا، تم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة، كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بإصابة 6 طلاب بمحافظة قنا في حادث تصادم أثناء ذهابهم إلى الامتحانات، وتم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بقنا والذي قام بزيارة الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية، وحرصًا من الوزارة على حقوق الطلاب وسلامتهم سيتم دخولهم الدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وفي امتحان الفيزياء والتاريخ، رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 9 طلاب، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.



وفي امتحان الكيمياء والجغرافيا ، رصدت غرفة عمليات التعليم بعض الحالات الصحية المختلفة لـ4 طلاب في محافظات "القاهرة، أسيوط، كفر الشيخ، مطروح"، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.



وفي امتحان اللغة الأجنبية الثانية، رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالبة في إدارة شرق المحلة بمحافظة (الغربية) وتم نقلها إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.



وفي امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس، رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 3 من الطلاب في إدارة "منفلوط" بمحافظة أسيوط"، "مصر الجديدة"، " شرق مدينة نصر" بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





أما على مستوى المعلمين ، فقد ظهرت حالات مرضية وصلت إلى 16 حالة من المراقبين في مختلف المحافظات.



ففي امتحان اللغة العربية ، تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لا تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات، كما تبين إصابة المعلمة "أ. م" بفيروس كورونا، وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية واضطرت إلى الذهاب للجنتها يوم امتحان اللغة العربية للاعتذار عن العمل خوفا من توقيع أي جزاءات عليها من رئيس اللجنة، وقد ترتب على ذلك أنه تم استبدال رئيس لجنة مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بعد التحقق من عدم قدرتها على تقدير الحالة المرضية للمعلمة "أ. م" في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.









وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، أصيب 3 مراقبين بمحافظات "الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح"، بحالات اعياء أدت إلى نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.









وفي امتحان الديناميكا، تم رصد حالة مرضية واحدة لملاحظ واحد، وتم نقله إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.









وفي امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، تم رصد حالة مرضية واحدة لملاحظ واحد، وتم نقله إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.



