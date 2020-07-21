شاهد.. محافظ القليوبية يسلم 17 كرسيا متحركا لذوي الهمم بقرية الأحراز

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 17 كرسيا متحركا للأشخاص ذوي الهمم وللأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى مشايات وأجهزة تعويضية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم تنفيذها بقرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.







وحرص محافظ القليوبية على تسليم الكراسي لذوي الهمم الذين تم اختيارهم من قبل مديرية التضامن الإجتماعي بعد عمل البحوث الاجتماعية اللازمة لهم، كما استمع المحافظ إلى مطالبهم والتي تمثل بعضها في توفير معاش تكافل وكرامة أو فحص معاش موقوف أو إجراء عمليات طبية، حيث وجه المحافظ ببحث المطالب وحلها فورا.



وأكد محافظ القليوبية على أهمية تضافر الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة الأكثر فقرا وتوفير كافة المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة موضحًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات وتوزيع الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتوفير الاحتياجات اللازمة التي تعينهم على المعيشة والحياة الكريمة.



وأشاد المحافظ، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تعمل على توفير مقومات وخدمات مختلفة للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، مشيرًا إلى تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير التسهيلات اللازمة لكافة الفعاليات التي توفر خدمة أفضل للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات.



كما أشاد "الهجان" بدور جمعية مصطفى محمود الخيرية وحرصها على تقديم الدعم والمساندة للمحافظة لمساعدة المحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة وإدخال الفرحة عليهم والتخفيف من معاناتهم مرحبا بمزيد من التعاون والدعم لصالح مواطني المحافظة.

جاء ذلك بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد ومجدي حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ومجدي حسن مدير جمعية مصطفى محمود الخيرية وولاء صلاح الدين مدير مكتب التواصل المجتمعي.