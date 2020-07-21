شاهد.. خطة بـ 750 مليار يورو يورو للنهوض باقتصاد أوروبا بعد أزمة كورونا

توصل قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، إلى اتفاق بشأن حزمة ترليونية للمساعدة على تعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا، في ختام قمة ماراثونية استمرت 5 أيام في بروكسل.





وأفاد مسؤولون في القمة بأن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض، لمواجهة الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا، وأنه جرى اعتماد النتائج .





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