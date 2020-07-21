ضمن إجراءات مواجهة كورونا .. منع دخول أولياء الأمور قاعات تنسيق جامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجده هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بدء استعدادات الجامعة لإجراء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية وقسمي الفنية والموسيقية، بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، عن بدء اختبارات القدرات بالجامعات المصرية من السبت ٨ أغسطس وحتى الخميس ٢٠ أغسطس المقبل.





وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن القطاع رفع درجة الاستعدادات القصوي لإستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات وكذلك لملء رغباتهم بمكتب التنسيق بالجامعة.





وأكد أنه يتم الآن تجهيز المعامل وصيانة أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والأثاث، ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل القاعات المخصصة للتنسيق، و كذلك رسم مخطط لخط سير الطلاب إلي مكتب التنسيق (دخول وخروج)، وتجهيز وتعقييم الطفطف، لاستخدامه لنقل الطلاب من بوابات الجامعة لمقر مكتب التنسيق.



