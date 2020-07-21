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تعليم

ضمن إجراءات مواجهة كورونا .. منع دخول أولياء الأمور قاعات تنسيق جامعة القناة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:03 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجده هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بدء استعدادات الجامعة لإجراء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية وقسمي الفنية والموسيقية، بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، عن بدء اختبارات القدرات بالجامعات المصرية من السبت ٨ أغسطس وحتى الخميس ٢٠ أغسطس المقبل.  

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن القطاع رفع درجة الاستعدادات القصوي لإستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات وكذلك لملء رغباتهم بمكتب التنسيق بالجامعة. 

وأكد أنه يتم الآن تجهيز المعامل وصيانة أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والأثاث، ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل القاعات المخصصة للتنسيق، وكذلك رسم مخطط لخط سير الطلاب إلي مكتب التنسيق (دخول وخروج)، وتجهيز وتعقييم الطفطف، لاستخدامه لنقل الطلاب من بوابات الجامعة لمقر مكتب التنسيق. 

وعن التنسيق اليدوي أشار الدكتور محمد شقيدف إلى أن هذا العام لن يُسمح لأولياء الأمور بدخول قاعات التنسيق اليدوي وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية، وذلك لضمان التباعد وعدم التزاحم، فيما  تم توفير ١٠٠ جهاز كمبيوتر للتسجيل الاليكتروني بثلاث قاعات يدخل الطلاب للتسجيل علي دفعات علي الا تزيد نسبة الاشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة القاعة. 
ضمن إجراءات مواجهة كورونا .. منع دخول أولياء الأمور قاعات تنسيق جامعة القناة
ضمن إجراءات مواجهة كورونا .. منع دخول أولياء الأمور قاعات تنسيق جامعة القناة
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