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حوادث

حبس رئيس القسم الهندسي ونائبه بمركز منيا القمح سنة بسبب مبني أثري

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:29 م
محاكمة
محاكمة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي،اليوم، حكمها بالحبس سنة لرئيس القسم الهندسي بمجلس مدينة منيا القمح، ونائبه فى واقعة إزالة منزل بمدينة منيا القمح، مدرج ضمن هيئة الطراز المعمارى، وتم إزالته وبناء عقار مكون من 11 طابقا، كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 4 متهمين الي الشهر القادم للنطق بالحكم. 


تعود أحدث الواقعة عندما تقدمت لجنة من هيئة الطراز المعماري، بشكوى تفيد إزالة منزل كائن ببندر منيا القمح، مدرج ضمن هيئة الطراز المعمارى، وتم إزالة المبنى وبناء عقار سكنى مكون من 11 طابقا من قبل ورثة الطبيب.


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وتوصلت التحريات إلى إدانة 6 أشخاص فى الواقعة بينهما أحد الورثة وموظفين بالقسم الهندسى بمجلس مدينة منيا القمح، كما تبين وجود خطأ لدى القسم الهندسي وهو تنفيذ قرار الإزالة لكون المبنى تابعة للطراز المعمارى، وكان عليهم منع أى قرار إزالة.


وبالعرض على نيابة منيا القمح، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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