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تعليم

طلاب كفر الشيخ يرقصون أمام اللجان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:41 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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محمود زيدان
احتفل طلاب الشعبة العلمية "علمي رياضة" بالثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، بانتهاء ماراثون الثانوية عقب أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، الذي جاء سهلًا وبلا أي تعقيدات.

ودخل الطلاب في وصلة رقص، خارج اللجان، احتفالًا بانتهاء الامتحانات، وسط تشغيل الأغاني الشعبية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بانتهاء ماراثون الثانوية العامة هذا العام.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد تفقد صباح اليوم الثلاثاء، لجان الثانوية العامة بالمدينة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

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رافق المحافظ، خلال الجولة، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشملت جولة محافظ كفرالشيخ، تفقد لجنة مدرسة التجارة بنات بمدينة كفرالشيخ؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامة الطبية وواقيات الأحذية والوجه والقفازات.

طلاب كفر الشيخ يرقصون أمام اللجان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور
طلاب كفر الشيخ يرقصون أمام اللجان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور
طلاب كفر الشيخ يرقصون أمام اللجان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور
طلاب كفر الشيخ يرقصون أمام اللجان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور
طلاب كفر الشيخ يرقصون أمام اللجان احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور
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