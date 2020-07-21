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تعليم

تعليم كفر الشيخ: لم نرصد أي مخالفات أو حالات غش في آخر أيام الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:37 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أو حالات غش في اليوم الأخير لامتحانات طلاب الثانوية العامة. 

وأضافت كشك، أن 1924 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي رياضة، أدوا امتحانات الثانوية العامة، في مادة جبر وهندسية فراغية وتغيب عن أداء الامتحانات 43 طالبًا وطالبة.

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وأشارت كشك، إلى أن الغرفة لم ترصد حالات غش، مؤكدة أن الدولة نجحت في إدارة الامتحانات ، موجهة الشكر للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ على متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني ، وجميع العاملين بالوزارة بذلوا جهودا كبيرة حتى تكتمل الامتحانات على أكمل وجه، وتكون النهاية سعيدة.
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