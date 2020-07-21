تعليم كفر الشيخ: لم نرصد أي مخالفات أو حالات غش في آخر أيام الثانوية العامة

قالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أو حالات غش في اليوم الأخير لامتحانات طلاب الثانوية العامة.





وأضافت كشك ، أن 1924 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي رياضة، أدوا امتحانات الثانوية العامة، في مادة جبر وهندسية فراغية وتغيب عن أداء الامتحانات 43 طالبًا وطالبة.



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وأشارت كشك، إلى أن الغرفة لم ترصد حالات غش، مؤكدة أن الدولة نجحت في إدارة الامتحانات ، موجهة الشكر للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ على متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات. وأشارت كشك، إلى أن الغرفة لم ترصد حالات غش، مؤكدة أن الدولة نجحت في إدارة الامتحانات ، موجهة الشكر للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ على متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات.



وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وجميع العاملين بالوزارة بذلوا جهودا كبيرة حتى تكتمل الامتحانات على أكمل وجه، وتكون النهاية سعيدة.