AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا ببني سويف.. والمحافظ: جهد مشرف من الفرق الطبية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف شمال الصعيد  تعافي 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات وذلك  عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وأشار وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، في بيان، الثلاثاء، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول.

وأكد  الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.    

اقرأ أيضا : 

من جانبه، أثنى الدكتور هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 

وتقدم  الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف على المتابعة المستمرة للمستشفى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

خروج وتعافي 13 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

بعد تعافيهم من كورونا..خروج 18 حالة من مستشفى العزل ببني سويف

خروج وتعافي ١٥ حالة جديدة من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة في بني سويف

خروج وتعافي ٢٢ حالة جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

خروج وتعافي 48 حالة جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

ترشيحاتنا

بعد أزمة المايوه الشرعي في مصر.. نجمات عالميات ارتدين البوركيني..صور

تأجيل محاكمة البشير في انقلاب 1989 إلى جلسة 11 أغسطس المقبل

بتخفيض 20%.. الزراعة تعلن أسعار الأضاحي والحجز عن طريق الخط الساخن

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة علم النفس.. غدا

دفع حياته ثمن الحفاظ على حرمة منزله.. أقوال الشهود في مقتل عامل ببولاق الدكرور

إيمان العاصي تعلق على منع المحجبات من نزول الشواطئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

عدوى نادرة من الحرب العالمية الأولى تعاود الظهور في ولاية أمريكية.. ما القصة؟

بعد إطلالتها الشبابية بالشورت.. تعرف على عمر سوسن بدر