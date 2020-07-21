تعافي 4 حالات جديدة من كورونا ببني سويف.. والمحافظ: جهد مشرف من الفرق الطبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف شمال الصعيد تعافي 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.





وأشار وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، في بيان، الثلاثاء، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول.





وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.





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من جانبه، أثنى الدكتور هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.



