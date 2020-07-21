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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا فى الجيش الإسرائيلي.. تل أبيب تدرس فرض حظر التجول على جنودها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:33 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يدرس فرض حظر التجول على جنودها
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سمر صالح
قال نائب رئيس الأطباء في الجيش الإسرائيلي "نعوم فينك"، إن مسألة حظر التجول بشكل كامل في الجيش مطروحة على الطاولة وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.
 
وأضاف "فينك" خلال جلسة نقاش مع عضو الكنيست "عوفر شيلح": "قد نذهب إلى حظر تجول في الجيش، كون أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت قفزة كبيرة في عدد الجنود الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

وتابع أنه "في الموجة الأولى من كورونا كان هناك عشرات الإصابات في الأسبوع لكن الآن لدينا المئات".

وأوضح فينك أنه يوجد حاليا 845 مريضا بفيروس كورونا نشطا في الجيش الإسرائيلي جميعهم في حالة خفيفة، ومعظمهم موجودون في منشأة بـ عسقلان.
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