التاريخ لا يموت.. ميلان العظيم يظهر من جديد بالدوري الإيطالى بعد جائحة كورونا

مصائب قوم عند قوم فوائد، رغم الخسائر الفادحة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد لكرة القدم الأوروبية، إلا أن فريق إيه سي ميلان كان أبرز المستفيدين من تفشي هذا الفيروس.









عانى إيه سي ميلان في بداية الموسم من تدهور النتائج بشكل كبير، وابتعاد الفريق عن المنافسة على اللقب مبكرا، بالإضافة إلى الأداء السيئ الذي ظهر به اللاعبون.









لكن يبدو أن فترة توقف كرة القدم في أوروبا منذ شهر مارس حتى يونيو، منحت ميلان فرصة كبيرة للتحسن، وأن يتحول إلى فريق عظيم عقب استئنتاف الكالتشيو، حيث شعر جماهير الروسونيري بأن ميلان الزمن الجميل بدأ يعود، بسبب الأداء المقنع والانتصارات المتتالية، والقدرة على هزيمة كبار الكالتشيو.









ولم يتعرض ميلان لأي خسارة منذ استئنتاف الدوري في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، حيث خاض 8 مباريات في الكالتشيو، فاز في 6 لقاءات منهم، وتعادل في مواجهتين.







مباريات ميلان عقب فترة التوقف لم تكن سهلة، حيث خاض 4 مواجهات من العيار الثقيل، ونجح في الخروج منهم جميعا بنتائج إيجابية، حيث واجه يوفنتوس وهزمه بنتيجة 4 - 2، كما سحق لاتسيو بثلاثية نظيف، وهزم روما بهدفين دون رد وتعادل مع نابولي 1 - 1.









تألق ميلان في الفترة الماضية، تسبب في ارتفاع القيمة التسويقية للعديد من نجوم الفريق، على رأسهم الجزائري إسماعيل بن ناصر والإيفواري فرانك كيسي.









انتفاضة ميلان جاءت متأخرة، لأنها لن تساعد الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنها ستدعم حظوظ الفريق في حجز مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.









ويحتل إيه سي ميلان المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.









ميلان أعاد إلى أذهان مشجعيه أداء الفريق في بداية الألفية الثالثة، والقدرة على قهر كبار الكالتشيو، ولكن لا يزال الفريق بحاجة إلى صفقات سوبر من أجل العودة إلى منصات التتويج.