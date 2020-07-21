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أخبار العالم

إريتري يقاضي وزارة الداخلية البريطانية لإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:37 م
مقر وزارة الداخلية
مقر وزارة الداخلية البريطانية
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على صالح
أقام طالب لجوء من إريتريا دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية بعد إصابته بـ فيروس كورونا بسبب انتشاره في مرفق إقامته، Urban House أوربان هاوس في مدينة ويكفيلد، بينما أكدت له السلطة أنه لا يوجد خطر على الصحة، ذكرت صحيفة الجارديان يوم الثلاثاء.

وطبقًا للصحيفة البريطانية، فقد أخبر محامي طالب اللجوء في أبريل وزارة الداخلية البريطانية عن مخاوف من أن موكله وطالبي اللجوء الآخرين معرضون لخطر الإصابة بالفيروس في مكان الإقامة ، حيث كان من المستحيل الحفاظ على البعد الاجتماعي في المنزل المكتظ، وردًا على ذلك ، قالت السلطة إنه لا يوجد تهديد لصحة طالب اللجوء.

وفي حديثه إلى منفذ إخباري من أحد الفنادق، الذي نقلت إليه وزارة الداخلية طالب اللجوء بعد أن بدأ في تطوير أعراض كوفيد 19، قال الرجل إنه كان في Urban House أوربان هاوس لمدة أربعة أشهر تقريبًا، على الرغم من أن طالبي اللجوء من المفترض لقضاء بضعة أسابيع فقط هناك.

وأضاف "كثير منا في أوربان هاوس يطالبون بالتحويلات، إنه مزدحم للغاية هناك، لقد أضعفنا كوفيد بالفعل ونخشى أن نتمكن من التقاط عدوى أخرى إذا أعيدنا إلى هناك".

وفي وقت سابق من شهر يوليو، أكدت السلطات الصحية في البلاد تفشي فيروس كورونا في أوربان هاوس، حيث يُعرف أن أكثر من 20 شخصًا مصابون بالفيروس.
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