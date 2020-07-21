ردا على الفيديو المتداول.. الأوقاف: سعيد القصبي مفصول منذ 2016 لانقطاعه عن العمل

أكدت وزارة الأوقاف أن المدعو سعيد القصبي صاحب الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا علاقة له بالأوقاف حيث تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 878 لسنة 2016م اعتبارا من 1 / 8 / 2016م نظرًا لانقطاعه عن العمل .





وأضافت الوزارة أن الفيديو المتداول له بما يعج من مغالطات ليس داخل مصر لأن المسجد الذي يبث منه الفيديو يؤدي الخطبة بلغتين .





وأنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ، خدمة كل من أبو الفتوح عبد ربه إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، ومحمد السيد الألفي إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائي الصادرة بشأنهما .

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



