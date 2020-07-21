دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

- في البداية.. من يستحق لقب نادي القرن؟

بالعقل وبالمنطق الزمالك، فهو النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية في القرن الماضي (9 ألقاب)، لذلك يستحق هذا اللقب عن جدارة.





لقب نادي القرن تم تفصيله للنادي الأهلي من قبل أشخاص داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. كيف تساوي أبطال الدوري بأبطال الكؤوس؟ فريق توج بلقب السوبر الإفريقي يحصل على نقطة؟ وآخر وصل إلى دور الثمانية يحصل على نقطة أيضًا!





نعم، الأهلي بطل القرن، بهذه الحسبة لكنها حسبة خطأ، فصلت خصيصًا له، الشخص الذي فصل تلك الحسبة وفكر ورتب "شيطان".





- لماذا طالب الزمالك باللقب بعد 20 عامًا؟





نحن كنجوم سابقين وجماهير موقفنا ثابت منذ زمن، لكن رؤساء النادي السابقين كانوا بعيدين عن المشاكل، عكس مجلس الإدارة الحالي هو الوحيد الذي يحاول أن ينهي بعض الملفات خطوة بخطوة، وأهمها قضية "نادي القرن" وبطرق شرعية و عن طريق المحكمة الرياضة.





أثق في مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، ولدي اقتناع تمامًا بأننا سنفوز بهذه القضية، ووقتها ستبقى ضربة قاضية للأهلي.





- ما رأيك في تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك؟



تجديد عقد كارتيرون خطوة جيدة تحسب لأمير مرتضى منصور، لأنه يسعى للحفاظ على استقرار الفريق، منذ 20 عامًا لن يستمر مدير فني مع الزمالك، أعتقد من أيام أوتوفيستر.





كارتيرون مدرب واعٍ حقق نجاحات جيدة مع الزمالك حتى الآن، وقاده للتتويج ببطولتين غاليتين، يعرف احتياجاته جيدًا، لأول مرة أرى مدير فني يتحكم في الصفقات وضم لاعبين ورحيل آخرين، هو صاحب القرار داخل الفريق.



المدرب الفرنسي لديه فرص كبيرة للتتويج بدوري أبطال إفريقيا، لأنه يعرف كل ما يتعلق بالرجاء والأهلي فنيًا.









- ما توقعاتك لصفقات الزمالك في الصيف؟ وهل يحتاج الفريق إلى تدعيم بشكل كبير؟



الزمالك سيتعاقد مع لاعبين آخرين أو ثلاثة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد مع حمزة المثلوثي ويتبقى له مركزان أو ثلاثة فقط سيتم تدعيمها، وذلك يعني أن الصفقات القادمة في أضيق الحدود، لأنه يحافظ على الاستقرار.







الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع لاعب رأس حربة إلى جانب مصطفى محمد، وأرشح حسام حسن، لاعب سموحة للانضمام للفريق.





كنت أرى أن الزمالك يحتاج التعاقد مع طاهر محمد طاهر لأنه من اللاعبين المميزين جدًا في الدوري، وعودة عمر جابر أيضًا قبل أن يجدد لـ بيراميدز.



- موقف الزمالك من عودة الدوري؟





لا أشك أن الزمالك سيرفض خوض المباريات المتبقية في الدوري، لأنه يحترم قرارات الدولة أيًا كانت، ولكن على الفريق بقدر الإمكان أن يستعد جيدًا من خلال العودة لدوري الأبطال، لأنه فقد فرصة في الدوري الممتاز.



- من المرشح الأول للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا؟