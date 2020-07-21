كرة يد.. الأهلي يحسم صفقة قوية واللاعب يصل القاهرة غدا للتوقيع

توصل مسئولو النادى الأهلى إلى اتفاق نهائي مع عمر ياسين لاعب منتخب مصر الأول لكرة
اليد والمحترف بصفوف السد القطرى للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة
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ومن المقرر أن يصل عمر ياسين لاعب السد القطرى غدا
إلى القاهرة استعدادا لإتمام تعاقده مع الأهلى لتدعيم صفوف فريق اليد خلال
الميركاتو الصيفي المقبل .
وشهدت الأيام القليلة الماضية وصول مسئولي الأهلي
إلى اتفاق مع عمر ياسين بالتوقيع لمدة 3 سنوات مقبلة.
ويسعى الأهلى، إلى حسم صفقة عمر ياسين؛ من أجل تدعيم صفوف فريقه بعدد كبير من اللاعبين المميزين للعودة إلى المنافسة على كافة الألقاب من جديد.