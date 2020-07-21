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رياضة

كرة يد.. الأهلي يحسم صفقة قوية واللاعب يصل القاهرة غدا للتوقيع

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:16 م
عمر ياسين
عمر ياسين
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عمرو الحلوانى

توصل مسئولو النادى الأهلى إلى اتفاق نهائي مع عمر ياسين لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والمحترف بصفوف السد القطرى للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يصل عمر ياسين لاعب السد القطرى غدا إلى القاهرة استعدادا لإتمام تعاقده مع الأهلى لتدعيم صفوف فريق اليد خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وشهدت الأيام القليلة الماضية وصول مسئولي الأهلي إلى اتفاق مع عمر ياسين بالتوقيع لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويسعى الأهلى، إلى حسم صفقة عمر ياسين؛ من أجل تدعيم صفوف فريقه بعدد كبير من اللاعبين المميزين للعودة إلى المنافسة على كافة الألقاب من جديد.

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