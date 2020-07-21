رضا شرف الدين.. مرشح لرئاسة الحكومة التونسية خلفًا لـ الفخفاخ

أعلنت الكتلة الوطنية في البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء عن ترشيح النائب رضا شرف الدين لرئاسة الحكومة المقبلة خلفًا لـ إلياس الفخفاخ.



وأصدرت الرئاسة التونسية قرار يقضي بقبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء.



وينص القرار الرئاسي، على أن رئيس الجمهورية قرر قبول استقالة الياس الفخفاخ، ابتداءً من 15 يوليو 2020، على أن تواصل هذه الحكومة تسيير الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.



كما صدر الأمر الحكومي رقم 420 لسنة 2020 والمتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتسيير أعمال بعض الوزارات.



