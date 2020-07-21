تعرف على خريطة الحفلات المجانية لوزارة الثقافة بمناسبة ذكرى 23 يوليو

• دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبد الحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف وذلك فى الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التى صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصرى .

• قطاع الفنون التشكيلية

يفتح قطاع الفنون التشكلية برئاسة الدكتورخالد سرور 8 متاحف فنية وقومية تم إدراجها ضمن خطة إعادة التشغيل هى متحف الزعيم جمال عبد الناصر – الزعيم مصطفى كامل – الأديب طه حسين – محمود مختار – محمد ناجى – إنجى افلاطون – حسن حشمت إلى جانب الفنون الجميلة بالإسكندرية والذى يقيم بالتعاون مع المحافظة معرضا لمجموعة وثائق تاريخية من مقتنيات مكتبة البلدية التابعة تعرض لأول مرة وتتناول عدد من الوقائع التى واكبت الثورة إضافة إلى مختارات من أعمال فنانين أجانب أقاموا في الإسكندرية في هذا الوقت وعاصروا الأحداث .

• المركز القومى لثقافة الطفل

كما يبث المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عدد من الفعاليات الإلكترونية على قناته باليوتيوب تتضمن عدد من المؤلفات الغنائية الوطنية منها "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، الحان وتوزيع وائل عوض، غناء فريق كورال الحديقة "سلام" إلى جانب فقرة "الأراجوز واحتفالات يوليو" للفنان ناصر عبد التواب وعرض فيلم تسجيلي عن "ثورة 23 يوليو" مونتاج وجرافيك جلال الدين جمال، وورشة فنية لصناعة "علم مصر" .

• الهيئة العامة لقصور الثقافة

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض تنظم احتفالية فنية كبرى تتواصل على مدار ثلاثة ايام وتنطلق مساء السبت 25 وحتى 27 يوليو بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الأسمرات وتحييها على التوالى فرق الشباب للموسيقى العربية ، النيل للموسيقى والغناء ، التنورة التراثية ، إلى جانب عدد من الندوات والعروض الفنية الأون لاين التى تبثها الفروع الثقافية عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

• الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

وتبث الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نفين محمد موسى على قناتها باليوتيوب أمسية مسجلة بعنوان ( قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عامًا ) واستضافت الدكتور أحمد الشربينى ، الدكتور أشرف مؤنس ، الدكتور أحمد عبد الدايم والدكتور سيد فليفل وتتناول البرنامج الاقتصادى والإجتماعى لثورة يوليو وإنجازاتها والعلاقات العربية بعدها ، إضافة إلى أمسية فنية مسجلة بعنوان الأغنية الوطنية فى مسيرة ثورة يوليو وتتضمن لقاءات مع الموجى الصغير ابن الموسيقار محمد الموجى ، الفنان عادل السيد رئيس ومؤسس جمعية محبى فريد الأطرش والدكتورة حامدة السيد ابنة الشاعر الغنائى الراحل حسين السيد. كما يتم عرض ملف وثائقى يشمل مجموعة من الوثائق والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة منها مطالبة ضباط الجيش للملك فارق بالتنازل عن العرش، مرسوم بتأليف لجنة لوضع الدستور، إعلان دستورى من اللواء أركان حرب محمد نجيب ، تكليف البكباشى جمال عبد الناصر بتاليف الوزارة ، قرار جمهورى بأن يسمى عيد 23 يوليو من كل عام عيد الثورة، قرار جمهورى بأن يخصص لوزارة الثقافة مبنى مجلس قيادة الثورة ليكون متحفًا لزعماء الثورة وغيرها من الوثائق الهامة ، كما يتم اتاحة مجموعة من الكتب PDF تتناول تاريخ الثورة منها مذكرات صلاح سالم ، ثورة يوليو والسودان ، ثورة يوليو والمشرق العربى 1952- 1956، مصر فى القرن العشرين إلى جانب ببليوجرافيا باللغة العربية والانجليزية تتضمن جميع ما كتب فى الصحف والتراث الفكرى عن يوميات الثورة ووقائعها .

• المركز القومى للترجمة

ويقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل خصم ٥٠٪علي جميع الاصدارات وذلك بمنفذ البيع بالمركز حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس 23 يوليو .

وتبث قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء الخميس 23 يوليو باقة من اشهر الغنائيات الوطنية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ومشاركة نخبة من نجوم الأوبرا .



