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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الثلاثاء، أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا.


استمع محافظ الغربية إلي شرح تفصيلي للأعمال التي ستتم في المشروع والمسند تنفيذه للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضارى على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك  في إطار اهتمام الدولة بتطوير الميادين الرئيسية.

وخلال تفقده لميدان المحطة، استجاب الدكتور طارق رحمي إلى طلبات بعض المواطنين المتمثلة في مساعدات اجتماعية وعلي الفور وجه التضامن الاجتماعي بتلبيتها.

كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إدخال وصله مياه لأحد المواطنين لمنزله واستكمال أعمال الصرف بشارع الإمام الغزالي .

وتفقد د. رحمي موقف شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا وكلف نائبه الدكتور أحمد عطا بوضع تصور للمكان لتعظيم الاستفاده من موقعه الجغرافي.
محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة
محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة
محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة
محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة
محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة
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