تقرير استخباراتي يفجر مفاجأة مذهلة.. روسيا اخترقت استفتاء أسكتلندا.. مطالبات بالتحقيق لكشف تزوير موسكو تصويت خروج بريطانيا.. ولندن فشلت في محاربة جيش بوتين وعملائه الإلكترونيين

- لم يتم العثور على أي دليل ضد روسيا في مزاعم التأثير على تصويت خروج بريطانيا

- مطالبات للحكومة البريطانية لبدء تحقيق رسمي في تصويت بريكست عام 2016

- مركز الدراسات الدولي: توجد أدلة "موثوقة" على اختراق الكرملين تصويت أسكتلندا في 2014

- الحكومات البريطانية المتعاقبة فشلت في التعامل مع التدخل الروسي





حذرت لجنة مؤثرة من النواب البريطانيين اليوم الثلاثاء من أن النظام القانوني في المملكة المتحدة والأجهزة الأمنية غير مهيأة لمواجهة خطر التدخل الروسي المحتمل في الديمقراطية البريطانية.





وقال تقرير قصف مزاعم حول التدخل الروسي إن هناك أدلة "موثوقة" على أن موسكو حاولت التأثير على نتيجة استفتاء الاستقلال الاسكتلندي 2014، ولكن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت لجنة المخابرات والأمن أنها لم تقدم أي دليل على أن الكرملين سعى للتأثير على تصويت عام 2016.





ومع ذلك، ألقى باللوم في هذا على فشل واضح من قبل الحكومة في إجراء أي تحقيق رسمي في مثل هذه المزاعم حيث طالب مركز الدراسات الدولي الوزراء بإجراء تحقيق رسمي في حملة استفتاء الاتحاد الأوروبي.





وقالت اللجنة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه "سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إثبات الأثر الفعلي لأي تدخل روسي ولكن يجب إجراء تحقيق مماثل للتحقيق الذي أجري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لتحديد مدى أي تدخل محتمل.





ومع ذلك، رفضت الحكومة على الفور المكالمة لأنها أصرت على أنها لم تر أي دليل على التدخل الناجح في استفتاء الاتحاد الأوروبي وأن وكالات المخابرات والأمن تنتج وتسهم في تقييمات منتظمة للتهديد الذي يشكله نشاط الدولة المعادية.





وقالت إنها "ستدرس دائمًا الاستخدام الأنسب لأي معلومات استخبارية تطورها أو تتلقاها" وأنه "نظرًا لهذا النهج الطويل الأمد ، فإن التقييم الاستعادي لاستفتاء الاتحاد الأوروبي ليس ضروريًا".

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ولقد أنقذ تقرير مركز الدراسات الدولي الحكومات المتعاقبة للطريقة التي تعاملت بها مع موضوع التدخل الروسي.

وقالت إن بريطانيا "استهانت" منذ فترة طويلة بالتهديد الذي يشكله الكرملين ونتيجة لذلك يتعين على المملكة المتحدة الآن "اللحاق بالركب" لأنها "هدف واضح للتضليل الروسي".

وقالت اللجنة إنها "تتساءل عما إذا كانت الحكومة ترفع الكرة عن روسيا" ، محذرة من أن "النفوذ الروسي في المملكة المتحدة هو الوضع الطبيعي الجديد".

كما ادعت أن الاقلية الروس وأموالهم قد تم الترحيب بهم في المجتمع البريطاني من قبل الحكومات المتعاقبة "بأذرع مفتوحة".

وقال التقرير إن هذا قد زود الاقلية الروس بوسيلة لإعادة تدوير التمويل غير المشروع من خلال "غسيل الملابس" بلندن ، بالإضافة إلى "الاتصالات على أعلى المستويات مع إمكانية الوصول إلى الشركات البريطانية والشخصيات السياسية".

وأضاف التقرير إنه كانت هناك "صناعة نمو" لما يسمى "عوامل التمكين" مثل المحامين والمحاسبين والوكلاء العقاريين الذين زعموا أنهم أصبحوا فعليًا "عوامل فاعلة في الدولة الروسية".

وقالت اللجنة أنه في الوقت الذي فات الأوان الآن 'لـ إغلاق الباب " على مثل هذا النشاط، ويجب على الحكومة "على وجه السرعة" تقديم "سلطات وشفافية أكبر" لمعالجة المشاكل.

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وفي الوقت نفسه، طالب التقرير بأن على شركات التواصل الاجتماعي أن تزيل بسرعة "مواد الدولة المعادية السرية" من منصاتها أو أن تخاطر "بتسمية وإحراج"، كما دعت إلى تحديث قانون الأسرار الرسمية.

ونُشرت نتائج تحقيق مركز الدراسات الدولي لمدة 18 شهرًا أخيرًا هذا الصباح بعد تأخير استمر تسعة أشهر وأثارت على الفور موجة من الانتقادات الموجهة للحكومة.

وقالت ليزا ناندي، وزيرة خارجية الظل في حزب العمال، إنه "من الواضح جدًا أن الحكومة قد قللت من تقدير الاستجابة المطلوبة لروسيا ومن الضروري أن نتعلم الدروس من الأخطاء التي ارتكبت".

وأثار القرار الذي اتخذته الحكومة باستبعاد تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الفور غضبًا متبقيًا حيث قال الزعيم الديمقراطي الليبرالي بالإنابة السير إد ديفي إنه "من الغضب أن التدخل الروسي في الانتخابات والاستفتاءات البريطانية لم يتم التحقيق فيه بشكل صحيح على الإطلاق".

وقال: "من الخطأ المتعمد أن تغض الطرف الحكومة عن ذلك، فنحن بحاجة إلى تحقيق مناسب في الدور الكامل الذي لعبه التدخل الروسي في ديمقراطيتنا".





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وجاء نشر التقرير على النحو التالي: قال أعضاء لجنة مركز الدراسات الدولي أنه "لا يوجد سبب" لتأجيل التقرير طالما أنهم ألقوا باللوم على داونينج ستريت للانتظار الطويل.

وقال بيل برودر رجل الأعمال وناقد فلاديمير بوتين إن النتائج كانت "قوية" واعترفت لجنة دعم التنفيذ "بمشكلة التمكين الروسية بالكامل في لندن ، حيث أصبح المحامون والمحاسبون والمستشارون الثريون في لندن أغنياء من الروس القذرين".

وقال جاي فيرهوفشتات، كبير مفاوضي خروج بريطانيا من البرلمان الأوروبي، إن التقرير يظهر "عدد الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها" حول تصويت خروج بريطانيا الذي كان "هدية لبوتين".

وقال نايجل فراج أنه بعد "سنوات من الأكاذيب والتلطيخ من السياسيين المتبقين والكثير من وسائل إعلامنا" لا يوجد "دليل على تورط روسيا في إجازة ، أو أنا أو الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء".





ونظرت اللجنة بشكل مكثف خلال تحقيقها في مدى أمان العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة ووجدت أن نظام التصويت الورقي "سليم إلى حد كبير" ومن الصعب التدخل فيه.

لكن مركز الدراسات الدولي قال إن المملكة المتحدة "لا يمكن أن تكون راضية عن قيام دولة معادية بعمل مدروس بهدف التأثير على عملياتنا الديمقراطية".

وكانت هناك ادعاءات متكررة بأن روسيا تحاول التدخل في التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 وفي الاستفتاء الاسكتلندي لعام 2014.

وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت اللجنة إنها لم تر أي دليل رسمي على أن روسيا حاولت التدخل في تصويت عام 2016 على الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إن ذلك يرجع إلى أن الحكومة التي فشلت في البحث عن مثل هذه المعلومات.

وقال عضو مركز الدراسات الدولي كيفان جونز: "لم يكن هناك أي دليل رأيناه، والسبب في عدم وجود دليل كان لأنه لم يطلب أحد القيام بالعمل".

ومن حيث القول هل تدخلت روسيا في استفتاء الاتحاد الأوروبي؟ لا يمكننا أن نقول ذلك لأنه لم يطلب أحد ذلك أيضًا.

وقال هوزي إنه لا أحد في الحكومة يعرف ما إذا كانت روسيا تدخلت أو سعت للتأثير على استفتاء عام 2016 "لأنهم لا يريدون أن يعرفوا".

ونتيجة لذلك ، حثت اللجنة الحكومة على الشروع الآن في تحقيق رسمي في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على غرار تلك التي أجريت في الولايات المتحدة لفحص ما إذا كانت روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وذكر التقرير: كانت هناك مزاعم واسعة النطاق بأن روسيا سعت للتأثير على الناخبين في استفتاء عام 2016 بشأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وأشارت الدراسات إلى كثرة القصص المؤيدة لخروج بريطانيا أو المناهضة للاتحاد الأوروبي على RT و Sputnik ، و استخدام الروبوتات و المتصيدون كدليل.

وإن الأثر الفعلي لمثل هذه المحاولات على النتيجة نفسها سيكون من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إثباته.

لكن ما هو واضح هو أن الحكومة كانت بطيئة في إدراك وجود التهديد - فقط فهمه بعد عملية "الاختراق والتسريب" ضد اللجنة الوطنية الديمقراطية ، عندما كان ينبغي رؤيته في وقت مبكر من عام 2014.

ونتيجة لذلك، لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية عملية المملكة المتحدة في عام 2016، ولم يتم تزويد اللجنة بأي تقييم بعد الاستفتاء - في تناقض صارخ مع استجابة الولايات المتحدة لتقارير التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



