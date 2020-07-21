تعليم الإسماعيلية: أنهينا امتحانات الثانوية العامة بنجاح وجاهزون لانطلاق امتحانات الدبلومات

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انه تم إسدال الستار اليوم الثلاثاء على امتحانات الثانوية العامة والتي بدءت يوم 21 يونيو الماضي 2020 واستمرت لمدة شهرا كاملا حيث انتهت اليوم 21 يوليو 2020 دون مشكلات وسط المتابعة المستمرة والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل مصلحة الطلاب والارتقاء بالعمل بقطاع التعليم.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن جميع الاختبارات تمت دون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية ومن خلاف غرف العمليات المختلفة، مقدما خالص الشكر والتقدير للتعاون المشترك والمثمر بين قطاع التعليم بالمحافظة وقطاع آمن الاسماعيلية و قطاع الصحة وجميع الأجهزة المعنية لتوفير الجو الآمن والملائم لللطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.





وأشار إلى أن الجميع يسعي الي استمرار النجاح من خلال امتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر لها ان تنطلق السبت القادم 25 يوليو علي مستوى المحافظة حيث يؤدى 10953 طالبة وطالبة الامتحان في عدد 52 لجنة ما بين التعليم الفنى الصناعي والزراعي والتجاري .





واختتم جاهزون لانطلاق الامتحانات من خلال غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية حيث تم عقد اجتماعا ورؤساء اللجان تم خلاله التأكيد علي جاهزية جميع اللجان والاستراحات الي جانب الاستعداد علي مدى الساعات القادمة من جانب المديرية لتوفير الأجواء الملائمة للخروج بالامتحانات إلى بر الأمان.





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