AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الإسماعيلية: أنهينا امتحانات الثانوية العامة بنجاح وجاهزون لانطلاق امتحانات الدبلومات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:32 م
مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم
Advertisements
انجي هيبة
قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انه تم إسدال الستار اليوم الثلاثاء على امتحانات الثانوية العامة والتي بدءت  يوم 21 يونيو الماضي 2020  واستمرت لمدة شهرا كاملا حيث انتهت اليوم 21 يوليو 2020 دون مشكلات وسط المتابعة المستمرة والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل مصلحة الطلاب والارتقاء بالعمل بقطاع التعليم.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن جميع  الاختبارات تمت دون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية ومن خلاف غرف العمليات المختلفة، مقدما خالص الشكر والتقدير للتعاون المشترك  والمثمر بين قطاع التعليم بالمحافظة وقطاع آمن الاسماعيلية و قطاع الصحة وجميع الأجهزة المعنية لتوفير الجو الآمن والملائم  لللطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن الجميع يسعي الي استمرار النجاح من خلال امتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر لها ان تنطلق السبت القادم 25 يوليو علي مستوى المحافظة حيث يؤدى 10953 طالبة وطالبة الامتحان في عدد 52 لجنة ما بين التعليم الفنى الصناعي والزراعي والتجاري .

واختتم جاهزون لانطلاق الامتحانات من خلال غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية حيث تم عقد اجتماعا ورؤساء اللجان تم خلاله التأكيد علي جاهزية جميع اللجان والاستراحات الي جانب الاستعداد علي مدى الساعات القادمة من جانب المديرية لتوفير الأجواء الملائمة للخروج بالامتحانات إلى بر الأمان.

اقرا ايضا: 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"زجاجة الخير" مبادرة جديدة لتوفير مياه معدنية لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية

اجتماعا تنسيقيا بين تعليم و أمن الإسماعيلية لبحث استعدادات الثانوية العامة

مدير تعليم الإسماعيلية لرؤساء اللجان: لا صوت يعلو فوق صوت الثانوية العامة

مدير تعليم الإسماعيلية : جاهزون لانطلاق إمتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة .. جولة تفقدية لمسئولي الإسماعيلية باللجان

قبل دخول لجنة ثانوية عامة.. محافظ الإسماعيلية يخضع لقياس درجات الحرارة

ترشيحاتنا

أردوغان يرفض الانسحاب من الأراضي السورية

بـ مكياج جذاب.. سارة سلامة تستعرض جمالها على انستجرام

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

عدوى نادرة من الحرب العالمية الأولى تعاود الظهور في ولاية أمريكية.. ما القصة؟

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقة قوية.. سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في مصر.. برشلونة يستقر على تشافي لخلافة كيكي.. وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة