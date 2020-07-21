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رياضة

نجم اليونان.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو وردة على إنستجرام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر عمرو وردة لاعب نادى باوك اليوناني صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة، معربين عن اعجابهم باطلالته، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : " نجم اليونان - منور يانحم - اخويا ".

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كان عمرو وردة قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات ليعود إلى نادي باوك مرة أخرى.

وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.


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