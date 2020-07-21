نجم اليونان.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو وردة على إنستجرام





وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة، معربين عن اعجابهم باطلالته، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : " نجم اليونان - منور يانحم - اخويا ".





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كان عمرو وردة قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات ليعود إلى نادي باوك مرة أخرى.





وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.







