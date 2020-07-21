نشرة الحوادث.. تجديد حبس المتحرش أحمد بسام...الحكم على جرانة في تراخيص الشركات 15 سبتمبر.. وحكاية قتل عامل بالجيزة دفاعا عن حرمة بيته

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار والتي تتعلق بـفيروس كورونا وحظر التجول، وقضايا نظرتها المحاكم المختلفة، وجرائم مختلفة شهدتها الساعات القليلة الماضية.
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو... تفاصيل
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس أحمد بسام ذكي 15يوما علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهما لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، وتهديدهما وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به ... تفاصيل
قضت محكمة النقض بتصحيح عقوبة السجن المشدد 15 عاما لـ20 متهما إلى السجن 7 سنوات مشدد وتأييد السجن 5 سنوات لـ3 من المتهمين وتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم إلى 10 سنوات في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم داعش الصعيد»... تفاصيل
استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى أقوال شهود العيان في واقعة قيام كهربائي بقتل جاره العامل بسبب خلافات بينهما، وتواصل النيابة التحقيقات في الواقعة، وأكد الشهود في أقوالهم أن المجني عليه دفع حياته ثمنا للدفاع عن حرمة منزله، حيث اعتاد المتهم الجلوس أمام منزله كاشفا عورة منزل جاره "سيد" فغضب المجني عليه من جلوسه يوميا بهذه الطريقة لغيرته على أهل منزله... تفاصيل
حجزت محكمة النقض نظر طعن النيابة العامة على براءة زهير جرانه في قضية تراخيص الشركات إلى جلسة ١٥ سبتمبر للحكم... تفاصيل