لن نستقبل الاستعمار التركي بـ الورود.. البرلمان الليبي يوجه رسالة للجزائر

أعرب أعضاء في البرلمان الليبي، الثلاثاء، عن أملهم في أن يدعم الموقف الجزائري رغبة وإرادة الشعب الليبي لتفعيل "الدفاع العربي" ضد الاستعمار التركي.





ووفقا لـ "العربية"، دعا أعضاء في البرلمان الليبي إلى تنسيق تونسي جزائري مع مصر بشأن ليبيا.





وقال نائبان في البرلمان: "لانتوقع أن تنتظر الجزائر من الليبيين استقبال الاستعمار التركي بالورود".





وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن بلاده تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة في ليبيا.





وأضاف في مؤتمر صحفي أن أمن ليبيا جزء من أمن الجزائر وأي تهديد خارجي يشكل تهديدا لأمن الجزائر.





وأكد الوزير الجزائري أن الحوار الشامل هو الوسيلة الأساسية لحل الأزمة في ليبيا، موضحا أنه يتم العمل مع مختلف الأطراف، وخاصة مع دول الجوار للوصول إلى مخرج يضمن استعادة الاستقرار إلى ليبيا.



