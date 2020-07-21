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ثقافة

الأمير فيصل بن نواف يؤسس جائزة الجوف للتميّز والإبداع بالسعودية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:36 م
الأمير فيصل بن نواف
الأمير فيصل بن نواف
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طارق موسى
وجّه  الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية  بتأسيس جائزة الجوف للتميّز والإبداع، كما أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الجائزة وأمانتها العامة. 

وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة تنافسية، تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والإبداع والابتكار، بما يتوائم مع أهداف رؤية المملكة 2030. 

وصرّح أمين عام الجائزة المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني بأن الجائزة تأتي ضمن اهتمامات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة بتشجيع أبنائه في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للمنافسة نحو التميز والإبداع والابتكار، ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين في الجهات الحكومية.

وأشار إلى بدء الاجتماعات التحضيرية للجان العاملة تحت مظلة الأمانة العامة للجائزة، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن مجالات الجائزة وشروط وضوابط المشاركة فيها.
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