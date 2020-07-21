ماريان عازر تلقي محاضرة لرجال أعمال الإسكندرية





وقالت ان الماضي في حياة كل انسان مليء بالمواقف الصعبة و الدروس الهامة التي يجب التعلم منها كما ان النظر الي الماضي هو فرصة للعرفان بجميل البعض و انه يحوي علي ذكريات جميلة و شرحت طريقة لعمل سجل يسمي "سجل العرفان" يحتوي علي جميع هذه العناصر.







كما تناولت عازر كيفية تقييم ما اذا كانت الحياة المتزنة ام لا باستخدام طرق علمية مع وضع آلية لتحسين الجوانب المختلفة و التعامل في اوقات الأزمة لتحقيق الأهداف من خلال نصائح عملية للحياة اليومية. و اختتمت المحاضرة بالحديث عن بناء المستقبل و شرحت تجارب عقدت في جامعات ييل Yale و هارفرد Harvard عن تأثير الصورة الذهنية في الصحة و السلوك و ومناحي الحياة.







واكدت بأن دور كل إنسان هو أن يقوم بما في وسعه ليبني حياة متزنة ناجحة صامدة في وقت الازمات مؤكدة ان علي كل شخص مسئولية ان يؤثر في حياة الآخرين.

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب و المرأة في البرلمان الدولي للتسامح و السلام محاضرة لجمعية رجال الإسكندرية و مركز الشرق الاوسط للتنمية. و تناولت د. عازر في كلمتها منهج لحياة متزنة مليئة بالامل برغم المشكلات و الصعوبات التي تواجه الانسان خاصة في وقت الازمات , العصيبة مثل ازمة كورونا و اوضحت عازر في محاضرتها ان الانسان يجب ان يتعلم من الامس و يعيش اليوم و يأمل في الغد.