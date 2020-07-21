AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ماريان عازر تلقي محاضرة لرجال أعمال الإسكندرية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:49 م
ماريان عازر
ماريان عازر
Advertisements
فريدة محمد
ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب و المرأة في البرلمان الدولي للتسامح و السلام محاضرة لجمعية رجال الإسكندرية و  مركز الشرق الاوسط للتنمية. و تناولت د. عازر في كلمتها منهج لحياة متزنة مليئة بالامل برغم المشكلات و الصعوبات التي تواجه الانسان خاصة في وقت الازمات , العصيبة مثل ازمة كورونا و اوضحت عازر في محاضرتها ان الانسان يجب ان يتعلم من الامس و يعيش اليوم و يأمل في الغد.

وقالت ان الماضي في حياة كل انسان مليء بالمواقف الصعبة و الدروس الهامة التي يجب التعلم منها كما ان النظر الي الماضي هو فرصة للعرفان بجميل البعض و انه يحوي علي ذكريات جميلة و شرحت طريقة لعمل سجل  يسمي "سجل العرفان"  يحتوي علي جميع هذه العناصر.

كما تناولت عازر كيفية تقييم ما اذا كانت الحياة المتزنة  ام لا باستخدام طرق علمية مع وضع آلية لتحسين الجوانب المختلفة و التعامل في اوقات الأزمة لتحقيق الأهداف من خلال نصائح عملية للحياة اليومية. و اختتمت المحاضرة  بالحديث عن بناء المستقبل و شرحت تجارب عقدت في جامعات ييل Yale و هارفرد Harvard عن تأثير الصورة الذهنية في الصحة و السلوك و ومناحي الحياة.

واكدت  بأن دور كل إنسان هو أن يقوم بما في وسعه ليبني حياة متزنة ناجحة صامدة في وقت الازمات مؤكدة ان علي كل شخص مسئولية ان يؤثر في حياة الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشفاء الذاتي.. مجدى بدران: 85% من إصابات المصريين بـ كورونا لا تحتاج إلى علاج

لمواجهة كورونا.. برلمانية: الاعتماد على التكنولوجيا أفضل الحلول لتجاوز الأزمة

النائبة ماريان عازر ضيف شرف ومتحدث رئيسي في مؤتمر روتاري شرق أفريقيا

فريق النائبة ماريان عازر يفوز بالمركز الأول في المؤتمر العربي لطلاب الدراسات العليا

برلمانية: حديقة الأطفال ذوي الإعاقة مبادرة انسانية و نموذج رائع بالإسكندرية

نائبة تستعرض احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل في ظل جائحة كورونا

ترشيحاتنا

مقابل 50 مليون جنيه.. تقارير تكشف عن اتفاق الأهلي مع وليد أزارو على تمديد عقده لـ 3 مواسم

مسئولون سعوديون: لا دخول للحرم المكي إلا بتصريح

انخفاض كبير.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. عبد الغفار يستعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

بعد إطلالتها الشبابية بالشورت.. تعرف على عمر سوسن بدر

إيمان العاصي تعلق على منع المحجبات من نزول الشواطئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة