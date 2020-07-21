إزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية في المحلة وردع المخالفين ..صور

تواصل محافظة الغربية حملاتها المكثفة لإزالة الأبنية والأدوار المخالفة بمدن ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





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وفي هذا السياق، وجه محافظ الغربية ، اليوم، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 5 أدوار مخالفة بإحدي الأبراج السكنية والذي يحتوى علي 14 دور بالمحلة الكبرى لمخالفته لقيود الارتفاع.





وأوضح الدكتور طارق رحمي ، أنه تم تكليف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة هندسية للبت في الصلاحية الانشائية للعقار ومراجعة الرسوم الهندسية له .





وشدد المحافظ علي استمرار تنفيذ الحملات والمتابعة المستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق المحافظة لاستعادة الانضباط وفرض القانون ..