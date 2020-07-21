إزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية في المحلة وردع المخالفين ..صور

تواصل محافظة الغربية حملاتها المكثفة لإزالة الأبنية والأدوار المخالفة بمدن ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
أقرا ايضا :إزالة تعديات على أملاك الدولة بنسبة 144% ضمن الموجة 16 في الغربية
وفي
هذا السياق، وجه محافظ الغربية ، اليوم، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة
المحلة الكبرى بإزالة 5 أدوار مخالفة بإحدي الأبراج السكنية والذي يحتوى علي 14 دور
بالمحلة الكبرى لمخالفته لقيود الارتفاع.
وأوضح
الدكتور طارق رحمي ، أنه تم تكليف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة
هندسية للبت في الصلاحية الانشائية للعقار ومراجعة الرسوم الهندسية له .
وشدد
المحافظ علي استمرار تنفيذ الحملات والمتابعة المستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق
المحافظة لاستعادة الانضباط وفرض القانون ..