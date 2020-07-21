أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقة قوية.. سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في مصر.. برشلونة يستقر على تشافي لخلافة كيكي.. وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





توصل مسئولو النادى الأهلى إلى اتفاق نهائي مع عمر ياسين لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والمحترف بصفوف السد القطرى للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.



