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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقة قوية.. سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في مصر.. برشلونة يستقر على تشافي لخلافة كيكي.. وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:03 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

توصل مسئولو النادى الأهلى إلى اتفاق نهائي مع عمر ياسين لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والمحترف بصفوف السد القطرى للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

فجرت صحيفة "المنتخب المغربية" مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تراجع الاتحاد الأفريقي عن إقامة نهائيات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر.

انتقد الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، حالة الاحتقان السائدة بين جماهير الأندية فى الوقت الحالى رغم توقف النشاط الكروي منذ زمن بعيد.

توفي شقيق عبدالحميد بسيوني المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش اليوم.

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها بالوسط الرياضي بعد تردد أنباء عن إمكانية تعاقد نادى وادى دجلة مع النجم الأسطورى لمنتخب غانا أسامواه جيان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

استقر مجلس إدارة برشلونة على تولي تشافي هيرنانديز نجم البلوجرانا السابق والمدير الفني الحالي لفريق السد القطر، للقيادة الفنية للبارسا خلفا لـ كيكي سيتين.

ينوى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني مكافأة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، بعد النجاح الكبير الذي حققه مع اليمرنجي مؤخرا.
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