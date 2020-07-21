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حوادث

شاهد.. أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:03 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة الجدد
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عمرو خليفة - جودت عيد
أدى المندوبون المساعدون الذين جرى تعيينهم بهيئة قضايا الدولة ، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، وبحضور المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.


وبحسب بيان، الثلاثاء، رحب وزير العدل في كلمته برئيس الهيئة وأعضائها الجدد ، وأوضح أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية ، إذ أنشئت عام 1875 ، وارتفعت قامتها بجهد وفكر شيوخها ، آملًا لها المزيد من التقدم ، وأكد الوزير على التمسك بالقيم والتقاليد القضائية ، والبعد عن مواطن الريب والظنون ، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق ، مؤكدًا على دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.


وأعرب باسم جميع الجهات والهيئات القضائية دعمهم اللامحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولجيشنا العظيم وهو يؤدي رسالته المجيدة؛ لحماية أرض مصر وأمنها القومي ، واثقًا من نصر الله لهم ، واختتم كلمته متمنيًا للأعضاء الجدد مستقبلًا مزدهرًا .


وأعربت وزارة العدل عن تمنياتها لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
شاهد.. أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
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