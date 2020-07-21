مسئولون سعوديون: لا دخول للحرم المكي إلا بتصريح

ذكرت السلطات السعودية، والقوات المسئولة عن تأمين الحج وأمن المسجد الحرام وساحاته، إنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم الشريف إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية، حرصًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وفق ما ذكرت صحف سعودية.





وأضافت البيانات الحكومية السعودية إنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة.





وتابعت أن هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، أمني، وتنظيمي، وصحي)، لذلك هناك آلية تحدد الدخول والخروج للمسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.





وفي سياق متصل، قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج: “إن التحايل مرفوض وغير مقبول في أمور دنيوية، ولا أتوقع أن شخصًا عاقلًا قد يلجأ للطرق غير الشرعية في أداء فريضة الحج”.





وأضاف: “لا زالت التعليمات السابقة مستمرة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وسيستمر تطبيقها في المدة القادمة”.





من جانبه، قال قائد مركز القيادة والسيطرة: “سيُشغّل المركز بمشعري منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية لهذا العام”.





وأضاف: “5 محاور رئيسية يعتمدها المركز في خطته لهذا العام (الأمني، والتنظيمي، والرقابي، والتنسيقي، والإنساني)”.





وشدد قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، أن الإجراءات والخطط الأمنية المشددة لحج هذا العام وضعت حفاظًا على أداء الحجاج شعيرتهم بأمان، نظرا للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، حيث تهدف الخطة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.









وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لموسم حج هذا العام 1441 هـ الذي عُقد اليوم في مقر مركز العمليات الأمنية الموحد ” 911 ” بمكة المكرمة للحديث عن التنظيمات المرورية وسلامة الحشود التي وضعت لتحقيق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج الاستثنائي لهذا العام وفق الاحترازات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من جراء جائحة كورونا.









وأوضح اللواء العتيبي أن مهام شرطة منطقة مكة المكرمة في الحج تتمثل في تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني الواقعة على مشارف مكة المكرمة وذلك بإقامة طوق أمني على مداخل مكة المكرمة عبارة عن نقاط ضبط أمني توجد في الناحية الشمالية ” محافظتي رابغ والجموم ” وفي الناحية الشرقية ” محافظة الطائف وضواحيها ” والجهة الجنوبية ” محافظتي ” القنفذة والليث ” والجهة الغربية ” محافظة جدة وبحرة “.









ووضح أنه جرى استحداث طوق أمني على الطرق غير المعبدة المحيطة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسيير دوريات أمنية مستمرة على الطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة لرصد المخالفين وتطبيق التعليمات بحقهم علاوة على استحداث مراكز ضبط أمني ثابتة ومتحركة في مواقع منتقاة حسب ما يتم رصده وبشكل فوري.









وأشار العتيبي أن هناك رصدًا أمنيًا سريًا للاستراحات والجبال والأودية لمنع التسلسل إلى المشاعر المقدسة, مبينًا أنه جرى تشكيل فرق عمل ميدانية لمدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة لرصد حملات الحج الوهمية وضبط من يقف خلفها, إذ لا يوجد هذا العام أي حملات مصرح لها, كما جرى تكثيف التواجد الأمني في مواقيت الإحرام” الجحفة، يلملم، قرن المنازل، وادي محرم “لمنع مخالفة تعليمات الحج بالإضافة إلى استحداث 32 نقطة منع كطوق أمني على مشارف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجميع الطرق المؤدية لها وتوزيعها على المناطق التالية: المنطقة الأولى 11 نقطة ضبط أمني في العزيزية والمنطقة المحيطة بها والمنطقة الثانية تتضمن 11 نقطة ضبط أمني على مشارف مزدلفة والمنطقة الثالثة تتضمن 9 نقاط ضبط أمني على مشارف عرفة والمنطقة الرابعة تتضمن تحريك دوريات لضبط مخالفي نظام الحج وتقع في منطقة النورية والأحياء المجاورة لها.









ولفت قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة النظر إلى أن جميع النقاط المشار إليها يتوفر فيها أجهزة تقنية متطورة لرصد المخالفات والأشخاص المخالفين لنظام الحج.









من جانبه أبان مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد أن خطة القيادة لموسم حج هذا العام تنفذ من خلال 4 قيادات تتمثل في قيادة دوريات مكة المكرمة وهي استمرار للدوريات المستمرة على مدار العام في الأحياء والطرق وكذلك قيادة المنطقة المركزية وتسير فيها دوريات راجلة بالإضافة إلى وجود نقاط فرز وتدقيق للتحكم في الداخلين لهذا المنطقة، إذ لا يصرح إلا لمن لديه تصريح دخول إلى هذه المنطقة.







