اليوم.. حفل موسيقي لفرقة "راى-نا" بساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوى اليوم حفل موسيقى راى لفريق "راى-نا" على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

فرقة مكونة من الموسيقيين المصريين الموهوبين الذين أحبوا موسيقى الراي ومشهدها في بلدان شمال إفريقيا (الجزائر ، المغرب ، تونس وليبيا). طرح الفكرة عازف الجيتار نور عبيد وشريف سالم عازف الباص الجيتار. وبشكل سريع أضافوا عبد الله شريف زميلهم لاعب الدرامز في فرقة ترانزستور ، وأصبحت الفكرة أيضًا أكثر جذبًا أيضًا للعضو المضاف حديثًا أيمن رمضان عازف الاورج و البيانو في فرقة ترانزستور باند أيضًا. بعد فترة قصيرة من الوقت ، أضافوا محمد صفوت عازف الساكسفون وايضا معاذ عسكر عازف الايقاع. مع غناء محمد بيومي هو صوت أصيل يأتى من قلب مصر (النوبة).

وكانت ساقية الصاوى قد أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.