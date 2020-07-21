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أخبار البلد

مكان مقدس .. رئيس الوزراء: تطوير سانت كاترين لتصبح مقصدا سياحيا عالميا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته والوفد المرافق له، بزيارة منطقة سانت كاترين والتواجد فى هذا المكان المقدس، قائلا: اليوم يوم تاريخي لنا كمجموعة تمثل الشعب والحكومة المصرية، موجودة فى هذه البقعة الطاهرة المقدسة، التي تعد واحدة من أقدس البقاع على وجه الأرض، بعد مكة المكرمة والقدس الشريف".


وأكد رئيس الوزراء أن تواجد عدد من الوزراء فى مدينة سانت كاترين اليوم، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء الفورى فى تطوير المدينة، ووضعها فى مكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، مشيرًا إلى أن التواجد اليوم يأتى أيضًا لنرى بأعيننا على أرض الواقع الامكانيات والمقومات المتاحة بهذا المكان الفريد، ونتدارس الأفكار والرؤى المقترحة لتطوير المدينة وهذا الموقع المقدس.


وأضاف رئيس الوزراء: نقف اليوم فى مكان طاهر جاء ذكره فى مختلف كتب الأديان السماوية، فذكر بالوادى المقدس طوى، وجبل التجلى، وجبل المناجاة، والشجرة المباركة، فهو المكان الوحيد الذى تجلى فيه الله عز وجل، وهو ما جعل هذا المكان يتمتع بقدسية وخصوصية شديدة.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المكان مسجل أيضًا كمحمية طبيعية، وكموقع تراث عالمي فى منظمة اليونسكو، وهو ما يفرض علينا حساسية شديدة فى أسلوب التطوير الذى سيتم تطبيقه فى هذا المكان ليصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا.
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