الإعلامية أميرة مجدى تعلن ترشحها فى انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الإعلامية أميرة مجدى، ترشحها فى إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكدة إن من حق كل امرأة أن يكون لها كيان داخل المجتمع المصري بما اقره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي أن للمرأه حق في أن تكون في انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وغيرها.





وتابعت الدكتورة أميرة مجدى حديثها قائلة:” أن هذا العصر من ازهي عصور المرأة ووصولها لأعلى المناصب مثل المحافظ والمستشار والنائب”.





أميرة مجدى حاصلة على دكتوراه مهنية في الصحة النفسية والإرشاد الأسري، ولذلك لها الكثير من الاشتراكات من خلال برامج في ماسبيرو والقنوات الخاصة للحديث عن العلاقات النفسية والصحية وعلاقة الأسرة وهي تتمنى الحصول على مجلس الشيوخ لدعم المرأة وأيضا لها برنامج ستقوم بالإعلان عنه قريبا لدعم الشعب المصري كله





كما أنها من أكثر السيدات مشاركة في العمل العام فهى صاحبة عدد كبير من المبادرات على رأسها ليكي الحق، وترأست مؤتمر تنمية المرأة المصرية، وكرمت العديد من السيدات مثل سيدات مكافحات وسيدات قدوات في المجتمع.



