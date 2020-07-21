AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الإعلامية أميرة مجدى تعلن ترشحها فى انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:34 م
الإعلاميه أميرة مجدى
الإعلاميه أميرة مجدى
Advertisements
حسن رضوان
أعلنت الإعلامية أميرة مجدى، ترشحها فى إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكدة إن من حق كل امرأة أن يكون لها كيان داخل المجتمع المصري بما اقره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي أن للمرأه حق في أن تكون في انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وغيرها.

وتابعت الدكتورة أميرة مجدى حديثها قائلة:” أن هذا العصر من ازهي عصور المرأة ووصولها لأعلى المناصب مثل المحافظ والمستشار والنائب”.

أميرة مجدى حاصلة على دكتوراه مهنية في الصحة النفسية والإرشاد الأسري، ولذلك لها الكثير من الاشتراكات من خلال برامج في ماسبيرو والقنوات الخاصة للحديث عن العلاقات النفسية والصحية وعلاقة الأسرة وهي تتمنى الحصول على مجلس الشيوخ لدعم المرأة وأيضا لها برنامج ستقوم بالإعلان عنه قريبا لدعم الشعب المصري كله

كما أنها من أكثر السيدات مشاركة في العمل العام فهى صاحبة عدد كبير من المبادرات على رأسها ليكي الحق، وترأست مؤتمر تنمية المرأة المصرية، وكرمت العديد من السيدات مثل سيدات مكافحات وسيدات قدوات في المجتمع.

كما أن للدكتورة  أعمال في العمل الخيري مثل مبادرة يلا نساعد بعض لصالح مرضي السرطان، إضافة الى العديد من البرامج التليفزيونيه التي تكلمت فيها عن المساعدات الإنسانية منها برنامج "اميرة والناس" و "بكره لينا" على قناة المحور تمثلت في شخصية سايس لمعرفة آراء الناس في هذه الشخصية وتأثيرها على المجتمع ولها العديد من الإشتراكات في العمل العام والعمل الخيري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عملها رئيسًا لثلاث وحدات محلية ..سلوى زكى أول امرأة بالبحيرة تتولى منصب رئيس مدينة رشيد

مكاسب وتمكين.. قيادية بحزب المؤتمر: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

عضو القومى للمرأة: قانون سرية المعلومات يحمى الفتيات من الابتزاز

أبرز ١٠ معلومات .. من هي فيبي فوزي مرشحة انتخابات مجلس الشيوخ فى الإسماعيلية

مجدي البدوي: على الأحزاب ترتيب البيت السياسي من الداخل.. فيديو

مجلس الشيوخ | العنصر النسائي يزين قوائم ماراثون انتخابات الغرفة التشريعية الثانية

ترشيحاتنا

بيان عاجل لـ الداخلية التونسية بشأن تطورات الوضع في البلاد

صحيفة مغربية تكشف سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال أفريقيا في مصر

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

4 عوامل ترجح كفة النادي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمية وادي الجمال..مالديف مصر التى لا يعرفها المصريون .. صور

أحمد موسى: مصر نجحت في إيقاف المخطط التركي في ليبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور