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فن

صالح جمعة لـ كهربا: كفاية كدب بقا إحنا لسه على الصبح.. والأخير يرد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:22 م
كهربا وصالح جمعة
كهربا وصالح جمعة
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مصطفى كرم
نشر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي صورة له مع صديقه بالفريق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي أثناء ذهابهما لأداء التدريبات في النادي.

وعلق صالح جمعة على الصورة قائلا: " كفاية كدب بقا احنا لسه على الصبح".

ورد كهربا على هذا الاستوري قائلا: "طول ما انت هتسمع كلامي هتنجح يا توب".

يذكر ان رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حرص على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.


وحرص المدير الفني أيضا على الحديث مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.
صالح جمعة لـ كهربا: كفاية كدب بقا إحنا لسه على الصبح.. والأخير يرد
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