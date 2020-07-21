صالح جمعة لـ كهربا: كفاية كدب بقا إحنا لسه على الصبح.. والأخير يرد

نشر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي صورة له مع صديقه بالفريق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي أثناء ذهابهما لأداء التدريبات في النادي.





وعلق صالح جمعة على الصورة قائلا: " كفاية كدب بقا احنا لسه على الصبح".





ورد كهربا على هذا الاستوري قائلا: "طول ما انت هتسمع كلامي هتنجح يا توب".





يذكر ان رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حرص على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.







