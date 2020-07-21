فنانات تعرضن للضرب.. متعهد حفلات يتعدى على التونسية أماني السويسي وتبكي بشدة.. وأخريات لم يسلمن من أزواجهن

المطربة شاهيناز تعرضت للضرب من زوجها: "مش عايز يديني ابني"

نجوى كرم: زوجي السابق اعتدى عليّ بالضرب

سارة نخلة تلجأ للمحاكم: زوجي يرغب فى التهرب من حقوقي المادية





تعرضت مجموعة من الفنانات للضرب سواء كان الأمر متعلقا بمشاكل زوجية، أو علاقات مضطربة فى العمل، وقليلات ممن تحلين بالشجاعة وقررن أن ينقلن مشاكلهن والعنف الذي تعرضن له إلى جمهورهن لأخذ الدعم الكافي منهم إلى جانب لجوئهن إلى المحاكم.





أماني السويسي





نشرت الفنانة التونسية أماني السويسي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها منهارة داخل المستشفى، بعد تعرضها للضرب من قبل متعهد الحفلات سفيان السيالة.





وظهرت الفنانة أماني السويسي، في الفيديو تستلقي على سرير بأحد المستشفيات، وتبكي بحرقة وتشتكي لمتابعيها عبر "إنستجرام"، بأنها تعرضت للضرب والإهانة من قبل متعهد الحفلات بعدما طالبته بحقها.





وتضامن عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع أماني السويسي، التي ظهر على وجهها علامات الضرب، مطالبين بضرورة معاقبة الفاعل.









شاهيناز

أعلنت المطربة شاهيناز الشهيرة بأغنية «قولي قولي»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضها للضرب من زوجها السابق «إيهاب»، بعد أيام من إعلان انفصالها عنه بعد زواج دام فترة قصيرة.





جاء ذلك بعد أن حذفت شاهيناز أغلب الصور التي تجمعها مع زوجها السابق، وكتبت عبر فيس بوك: «أعلن انفصالى عن زوجى، قدر الله وما شاء فعل والحمد الله على كل شيء».





ونشرت شاهيناز مجموعة من الصور لها بعد اعتداء زوجها السابق عليها، وعلقت قائلة: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. ضربتنى وبهدلتنى أنا وأمى.. مش عايز يدينى ابنى.. ليا رب يجبلى حقى»، وذلك بعد زواج استمر عدة سنوات، وإنجاب طفل يُدعى «مالك».





إيمان العاصي





بعد مرور أربعة أشهر على زواج إيمان العاصي من رجل الأعمال نبيل زانوسي، اشتعلت الخلافات بينهما قبل وقوع الطلاق، وصلت إلى إعلان «إيمان» أنها تعرضت للاختطاف من زوجها السابق، واعتدائه عليها بالضرب، للتنازل عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، مشيرة إلى أن التجربة مؤلمة، وصلت إلى حد الإهانة الكبيرة خلال فترة زواجها.





علا غانم





وفي تصريح تلفزيوني قالت علا غانم: "زوجي ضربني أمام بناتي"، مؤكدة أن زوجها الثاني اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، مشيرة إلى أن قيامه بضربها دفعها لاتخاذ قرار الانفصال عنه بشكل نهائي، إذ علقت قائلة: «أنا بالنسبة لبناتي مثل أعلى وقدوة، ولا يمكن لقدوتهن أن تتعرض للضرب أو الإهانة، لذلك كان الانفصال هو الحل الأمثل».





نجوى كرم





وحكت أيضا الفنانة اللبنانية نجوى كرم قبل سنوات في لقاء تلفزيوني، أن زوجها السابق يوسف حرب اعتدى عليها بالضرب، بعد قيامها بالصراخ في وجهه، ليقع التشاجر الذي كان بمثابة مفاجأة للجميع.





ميساء مغربي





أما المغربية ميساء مغربي، فأكدت أن زوجها السابق شعر بالغيرة الشديدة منها بعد نجاحها الفني، وتحولت الغيرة إلى التشاجر والتعدي عليها بالضرب، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المحاكم للحصول على الطلاق منه.





سارة نخلة





صرحت الفنانة سارة نخلة لـ"صدى البلد" أنها تعرضت للضرب من قبل زجها السابق الفنان أحمد عبد الله، وقامت برفع قضية لتحصل على حريتها، وقالت:" انها لن تتراجع عن الطلاق بشكل رسمي، و أنه اعتدى عليّ بالضرب أكثر من مرة لرغبته في التهرب من حقوقها المادية كالنفقة ومؤخر الصداق.