المحرصاوي لمجلس كلية طب الأزهر: أبلغكم شكر قيادات الدولة وتقديرهم..لجهودكم في مواجهة أزمة فيروس كورونا

أكد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن جهود القطاع الطبي بجامعة الأزهر فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور.





وأوضح المحرصاوي على هامش انعقاد مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وبحسب بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر؛ أن قيادات الدولة كافة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجهت الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.





برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ وذلك للجهود المخلصة التي بذلها ويبذلها قطاع الطب بجامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط ودمياط.





وأضاف رئيس جامعة الأزهر بحسب البيان: أن تلك الجهود المخلصة أثمرت موافقةَ مجلس الوزراء على توفير 2500 درجة من أجل تعيين أطباء؛ لسد العجز الكبير في قطاع المستشفيات.



