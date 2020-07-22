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ديني

الأضحية والعقيقة .. حالة واحدة لا يجوز فيها الجمع بينهما .. الإفتاء تكشف عنها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:01 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية، من سائل يقول " هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة".

أجابت الدار أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة.

وأوضحت الدار أنه لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائه.

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الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة غير في هذه الحالة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن أهل العلم اختلفوا فى جواز الاشتراك أو الجمع بين الأضحية والعقيقة فى ذبيحة واحدة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «رزقنى الله بمولود ولم أستطع أن أذبح له عقيقة وقد جاء عيد الأضحى فهل يجوز أن أجمع بين نية العقيقة والأضحية فى وقت واحد بحيث أرجو تحصيل ثوابهما فى هذه الذبيحة؟»، أن المفتى به : انه متى استطاع السائل أن يشترى عقيقة وأضحية معًا لم يجز له أن يجمع بين هاتين النيتين فى ذبيحة واحدة.

وأضافت أن ذلك ترجيحًا لقول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، قال ابن حجر المكى فى الفتاوى: الذى دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين: أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته.

وتابعت: وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما ، فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد ، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح.

وأشارت إلى أنه إذا عجز السائل أن يشترى أضحية وعقيقة فيجوز له أن يشترى ذبيحة واحدة ينوى بها العقيقة والأضحية فى وقت واحد ترجيحا لقول الحنفية ورواية عند الحنابلة وقول محمد بن سيرين وقتادة والحسن البصرى رحمهم الله جميعًا، روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف": عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.

واستشهدت بما ورد عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَائلَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ . واعلم بأنك ما أنفقته من مال ابتغاء وجه الله سيخلفه الله عليك ولن يضيع هباء، قال تعالى: «وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» الآية 39 من سورة سبأ، وفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه » رواه أحمد، وكل مؤمن مؤتمن فى تقدير استطاعته المادية فليراقب كل مسلم ربه.
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