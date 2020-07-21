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أخبار العالم

شاهد .. سعودي يتوفى ساجدا في منطقة صحراوية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:33 م
العثور علي مفقود
العثور علي مفقود سعودي
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محمود نوفل

تمكن فريق جمعية " غوث " السعودية من العثور علي أحد المواطنين السعوديين - والذي يُدعي " ضويحي حمود العجالين ، والذي عُرف باسم مفقود وادي الدواسر - متوفيا بأحد المناطق الصحراوية داخل المملكة .

ووفق ما ذكرته صحيفة سبق السعودية فقد إستمر البحث عن مفقود وادي الدواسر مايقرب من يومين حيث وُجهت أنظار الفريق البحثي في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية .

وكشفت الصحيفة ان الفريق  البحثي تمكن من العثور علي " العجالين " بعد أن فارق الحياة بالقرب من سيارته وهو في وضعية السجود علي رمال الصحراء.  

وكانت جمعية غوث السعودية قد تلقت بلاغًا عن تغيب أربعيني يستقل مركبة بكب غمارتين، منذ الخميس الماضي وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق "غوث" للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.
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