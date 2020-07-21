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رياضة

شاهد.. خالد الدرندلي يبحث ملف التأمين الطبي للعاملين بالأهلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، مع شركة قناة السويس للتأمين المسئولة عن التأمين الطبي على العاملين بالنادي؛ لمناقشة عدة أمور تتعلق بالشأن التأميني الخاص بالنادي.

وحضر الاجتماع وفد من الإدارة التنفيذية للنادي ضم كلا من: العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، عماد حلمي المدير المالي ووائل المحمدي مدير شؤون العاملين.

وحرص مسئولو النادي على الاجتماع بالشركة المتعاقدة على التأمين الطبي للعاملين بالنادي مع اقتراب انتهاء موسمها الحالي في التعاقد لبحث عدد من تفاصيل العقد الخاص بالعام المقبل.

وقام مسئولو النادي بمناقشة التصور الشامل للشركة في التعاقد الجديد وطلب مسئولو الأهلي مزيدًا من الامتيازات المتعلقة بالرعاية الطبية للعاملين بالنادي.

شاهد.. خالد الدرندلي يبحث ملف التأمين الطبي للعاملين بالأهلي
شاهد.. خالد الدرندلي يبحث ملف التأمين الطبي للعاملين بالأهلي
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