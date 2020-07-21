منذ بدء الجائحة .. تعافي 850 شخصا من كورونا في مستشفى بنها للتأمين الصحي

أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي النموذجي والمخصص لاستقبال مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية مغادرة 490 حالة المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية انتشار الفيروس وحتى اليوم.





واشار منير إلى أنه تم صرف 360 بروتوكول علاج للحالات المصابة بكورونا وخضعوا للعزل المنزلي ليكون إجمالي المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلي 850 حالة.





وأوضح مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها أن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافى يوميا من 10 إلى 15 مصابا بالفيروس ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.





أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المحافظة تشهد انخفاضا تدريجيا فى اعداد المصابين بفيروس كورونا وتم تعافى وخروج 14 حالة من مستشفيات التأمين الصحى ببنها وقها وناصر وبنها العام من بينهم سيدة 80 عاما بعد تعافيها من كورونا بحجر صحى قها وحالة كانت فى الرعاية المركزة.





من ناحية أخرى أعلن مستشفى بنها التعليمى عن نجاح إجراء عملية جراحية زائدة دودية لمريضة مصابة بفيروس كورونا بأيادي أطباء وتخدير وتمريض وعمال بقسم العمليات.