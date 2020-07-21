AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منذ بدء الجائحة .. تعافي 850 شخصا من كورونا في مستشفى بنها للتأمين الصحي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:10 م
مستشفى بنها
مستشفى بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي النموذجي والمخصص لاستقبال مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية مغادرة 490 حالة المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية انتشار الفيروس وحتى اليوم.

واشار منير إلى أنه تم صرف 360 بروتوكول علاج للحالات المصابة بكورونا وخضعوا للعزل المنزلي ليكون إجمالي المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلي 850 حالة.

وأوضح مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها أن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافى يوميا من 10 إلى 15 مصابا بالفيروس ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المحافظة تشهد انخفاضا تدريجيا فى اعداد المصابين بفيروس كورونا وتم تعافى وخروج 14 حالة من مستشفيات التأمين الصحى ببنها وقها وناصر وبنها العام من بينهم سيدة 80 عاما بعد تعافيها من كورونا بحجر صحى قها وحالة كانت فى الرعاية المركزة.

من ناحية أخرى أعلن مستشفى بنها التعليمى عن نجاح إجراء عملية جراحية زائدة دودية لمريضة مصابة بفيروس كورونا بأيادي أطباء وتخدير وتمريض وعمال بقسم العمليات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي طبيب من كورونا في مستشفى التأمين الصحي ببنها وتحويل 4 للعزل المنزلي

خروج 35 حالة بعد تعافيهم.. شفاء نائب مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها من كورونا

خروج 20 مصابا بكورونا بعد تعافيهم من مستشفى بنها للتأمين الصحى

خروج 23 متعافى من كورونا اليوم من مستشفى قها وبنها للتأمين الصحي

تعافي 14 حالة من كورونا بمستشفيات التأمين الصحي في القليوبية

تعافي 16 حالة من كورونا بمستشفيات التأمين الصحي في القليوبية

ترشيحاتنا

صور شبه عارية السبب..عروس تطرد صديقتها المقربة من حفل زفافها

شوبير يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا

دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق قمة أفريقية افتراضية مصغرة حول سد النهضة .. فيديو

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. عبد الغفار يستعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر غياب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن حفل زفاف ابنة عمه الأميرة بياتريس

بـ الفسفوري الجريء.. نجوى كرم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

مفاجأة.. الأجسام المضادة لمصابي كورونا توفر مناعة طويلة ضد الفيروس