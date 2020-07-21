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مرأة

النخر الأبرز .. 3 أسباب لألم الثدي لدى الرجال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يمكن أن يكون لألم الثدي لدى الرجال مجموعة متنوعة من الأسباب من إجهاد العضلات إلى الكيس الدهني ومشاكل في الانسجة وعادة ما تكون هذه المشاكل قابلة للعلاج وسيختفي بعضها من تلقاء نفسها.


ووفقا لموقع medicalNews تتضمن بعض الحالات الشائعة التي قد تسبب ألم الثدي لدى الرجال ما يلي:

التثدي

التثدي هو حالة تسبب نموًا غير طبيعي وتورمًا في ثديي الذكور من جميع الأعمار ويختلف التغيير في الشكل أو الحجم ويمكن أن يسبب الألم.

يمكن أن يكون التثدي بسبب اختلال الهرمونات ، حيث يزيد الإستروجين ، وينقص التستوستيرون ، والسمنة والشيخوخة هي أسباب أخرى محتملة للحالة.


الخراجات

وهو كيس يتكون تحت الجلد ويحتوي على سائل غير ضار ولكنه في بعض الأحيان يكون مؤلمة، والكيس على الثدي هو أحد الأسباب المحتملة للألم في المنطقة.


شد عضلي

الصدريتان الرئيسيتان والصغرى هما العضلتان الرئيسيتان اللتان يشكلان الصدر ويمكن أن يؤدي إجراء تمارين الصدر المرجحة أو الضغط الزائد على العضلات إلى إجهاد.



نخر الثدي

يحدث نخر الدهون حيث تتضرر الأنسجة الدهنية ويمكن أن تتسبب جراحة الثدي أو الخزعة في حدوث هذا الضرر في بعض الأحيان ويمكن أن يؤدي نخر دهون الثدي إلى ظهور كتلة ولكنه ليس سرطانيًا.
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