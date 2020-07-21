رئيس بنك التنمية الصناعية يبحث أطر وآليات التعاون مع رئيس شركة غاز مصر

إهتمام رئاسي بـ تحويل السيارات للعمل بالغاز.. البداية 42 ألفا واستهداف 50 ألف أخرى.. عدد المحطات يصل لـ 206 محطة و74 مركزا على مستوى الجمهورية حتى الآن