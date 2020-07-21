رئيس بنك التنمية الصناعية يبحث أطر وآليات التعاون مع رئيس شركة غاز مصر

استقبل ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، لاستعراض آليات أطر التعاون بين الجانبين، وذلك في اطار تقديم الدعم للإقتصاد القومى وتمويل المشروعات الهامة التى تساهم فى التنمية الإقتصادية بما يحقق استراتيجية الدولة وبما ينعكس على تحسن الحالة الإقتصادية.
قال " فهمي" خلال اللقاء، إنه هناك تعاون وثيق مع الشركة لدعم وتشجيع الصناعة المصرية وتماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ، بالاضافة الى الاهتمام بالمواطن والمشاركة فى توفير حياة كريمة .
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وأضاف " غاز مصر" تمتلك القدرة على تنفيذ أعمال التصميم والأعمال الهندسية اللازمة لتوزيع الغاز الطبيعي من خلال خطوط وشبكات تحت الأرض بدءًا من الشبكة القومية للغاز حتى مناطق الإستهلاك. وتشمل تلك الأعمال دراسة السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمسح الأرضي ومسح الأجهزة.
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ويتبغ ذلك إنشاء محطات إضافة الرائحة ومحطات تخفيض الضغط والتحكم وخطوط الصلب وشبكات الغاز الطبيعي داخل المدن والمنظمات والتركيبات الخارجية والداخلية وتركيبات المداخن للسخانات بالإضافة إلى تحويلات الأجهزة.
وتتمثل سبل التعاون المشتركة فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية واستخدامه كوقود للسيارات بالاضافة الى توصيل الغاز الطبيعى للمصانع وتحويل المصانع القائمة الى العمل بالغاز الطبيعى بناءًا على توجهات الدولة لتقليص استخدام الغاز السائل وذلك من منطلق استراتيجية الدولة واهداف وزارة البترول لتخفيف معدلات استهلاك الصناعة للمنتجات البترولية، حيث إن سعر الغاز أقل بكثير من أسعار المنتجات البترولية.
وجديربالذكر أن قطاع البترول استطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية وياتى علي رأس أولوياته توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات وكذلك للمستهلك التجاري والصناعي.
وعلى هذا السياق أشاد قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسى بالدور الحيوى والهام الذى يتبناه الطرفين والتخفيف عن كاهل المواطن وتطوير الصناعة للوصول الى الى تحقيق استراتيجية الدولة.