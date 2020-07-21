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رياضة

مصدر باللجنة الأولمبية: بطلان انتخابات اتحاد كرة القدم حال عدم تصنيف الأندية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:08 م
اتحاد كرة القدم
اتحاد كرة القدم
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عمرو الحلوانى

أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الأولمبية المصرية، بطلان انتخابات اتحاد كرة القدم حال إقامتها قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.


وأوضح المصدر أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة من دون تصنيف الأندية يعنى بطلانها وفقا لقانون الرياضة المصري الصادر فى عام 2017.


وأكد أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التي لها حق الحضور.


وأضاف "إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح".


وهو الأمر الذى يشير إلى أن انتخابات اتحاد الكرة أصبحت فى مهب الريح نتيجة تمسك الأولمبية بإقامتها بعد انتهاء الموسم وتصنيف الأندية.

 

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