مصدر باللجنة الأولمبية: بطلان انتخابات اتحاد كرة القدم حال عدم تصنيف الأندية

أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الأولمبية المصرية، بطلان انتخابات اتحاد كرة القدم حال إقامتها قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.
وأوضح المصدر أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة من دون تصنيف الأندية يعنى بطلانها وفقا لقانون الرياضة المصري الصادر فى عام 2017.
وأكد أنه لا مانع من إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التي لها حق الحضور.
وأضاف "إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح".
وهو الأمر الذى يشير إلى أن انتخابات اتحاد الكرة أصبحت فى مهب الريح نتيجة تمسك الأولمبية بإقامتها بعد انتهاء الموسم وتصنيف الأندية.