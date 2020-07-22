هل يجوز للحائض حضور ذبح الأضحية ؟

هل يجوز للحائض ان تحضر ذبح الأضحية ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب ممدوح، قائلًا: نعم يجوز فلا يشترط فى حضور الأضحية أن يكون الحاضر متطهرًا من الحدث أو الخبث، ولكن انصح فى ظل الأجواء الوبائية التى نحن فيها بعدم شهود الأضحية وهذا لعدم اصابتهم بشئ، ولكن من سيذهب لا حرج وعليه أن يأخذ بالإجراءات الوقائية.





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هل يشترط للمضحي مشاهدة ذبح أضحيته.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ذبح الأضحية يعنى شكر لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذى الحجة، حيث شرعت بدليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى فى كتابه الكريم {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} حيث «ضَحَّى النَّبِى -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».





وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «والدتى تريد أن تضحي ولا تسطيع مشاهدة الأضحية لوجودها فى محافظة أخرى فهل يجوز أن توكلنى للمشاهدة بدلًا منها؟»، أنه يجوز لمن أراد أن يذبح وكان فى مكان آخر أن يوكل غيره، كذلك يجوز عدم المشاهدة لذبح الأضحية فالمشاهدة من تمام الإحساس بنعم الله تعالى بأن الله وهبنا ووفقنا لسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.







وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مشاهدة ذبح الأضحية ليست ركنًا وليست من شروط الأضحية، بحيث إن الإنسان لو دفع صكًا أو اشترى أضحية وذبحها نيابة عن الذى يريد أن يذبح ولم يشاهدها لا يكون هذا منقصًا لثوابه، فالثواب حاصل وليس هناك حرج أن تحضر ذبح الأضحية، فإن لم تحضر الذبح فلن يكون هناك نقص في الثواب



وتابع: واختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ» رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة.



