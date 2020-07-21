AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توجيهات ملكية أردنية للنهوض بالقطاع السياحي في منطقة الشوبك

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:14 م
الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني خلال زيارته لمنطقة الشوبك
Advertisements
محمود نوفل
وجه الملك عبدالله الثاني  ملك الأردن الجهات المعنية بضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة المعالم للمشاريع السياحية في منطقة الشوبك ، مبينًا أهميّة تطوير البنية التحتية لاستقطاب السياحة الخارجية

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الملك عبد الله الثاني الي منطقة الشوبك حيث إلتقي عدد من ممثلين المجتمع المحلي لبحث سبل تطوير السياحة الأردنية..

كما شدد الملك عبدالله الثاني أهمية الاستفادة من الفرص السياحية والزراعية والتصنيع المحلي التي يتمتع بها منطقة الشوبك، بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل.

وطالب الملك عبد الله الثاني بضرورة تنويع المنتج السياحي خاصة ما يُعرف بسياحة المغامرات ، وربط منطقة الشوبك  مع المثلث الذهبي (العقبة وواد رم والبترا)، لإثراء تجربة السائح وخدمة المجتمع المحلي.

وأشار إلى أهمية القيام بالترويج للواء داخليًا وخارجيًا، كونه يتمتع بميزات جاذبة متنوعة كباقي المناطق السياحية، داعيًا إلى والاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي انهض لإقامة مشاريع صغيرة تخدم السياحة وتطيل مدد إقامة السياح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملك الأردن: موقفنا لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية.. وهذا ما قاله عن مصر

ترشيحاتنا

11 جنيه زيادة .. أسعار الذهب بختام التعاملات

بعد التشكيل الجديد للمدربين ..الخطيب يجتمع بإدارة النشاط الرياضي في الأهلي

إحالة أوراق المتهمين بخطف واغتصاب فتاة فرشوط إلى فضيلة المفتي

القوى العاملة : 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

بـ الفسفوري الجريء.. نجوى كرم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر غياب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن حفل زفاف ابنة عمه الأميرة بياتريس

بـ الفسفوري الجريء.. نجوى كرم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

مفاجأة.. الأجسام المضادة لمصابي كورونا توفر مناعة طويلة ضد الفيروس