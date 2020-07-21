توجيهات ملكية أردنية للنهوض بالقطاع السياحي في منطقة الشوبك

وجه الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الجهات المعنية بضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة المعالم للمشاريع السياحية في منطقة الشوبك ، مبينًا أهميّة تطوير البنية التحتية لاستقطاب السياحة الخارجية





جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الملك عبد الله الثاني الي منطقة الشوبك حيث إلتقي عدد من ممثلين المجتمع المحلي لبحث سبل تطوير السياحة الأردنية..





كما شدد الملك عبدالله الثاني أهمية الاستفادة من الفرص السياحية والزراعية والتصنيع المحلي التي يتمتع بها منطقة الشوبك، بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل.





وطالب الملك عبد الله الثاني بضرورة تنويع المنتج السياحي خاصة ما يُعرف بسياحة المغامرات ، وربط منطقة الشوبك مع المثلث الذهبي (العقبة وواد رم والبترا)، لإثراء تجربة السائح وخدمة المجتمع المحلي.





وأشار إلى أهمية القيام بالترويج للواء داخليًا وخارجيًا، كونه يتمتع بميزات جاذبة متنوعة كباقي المناطق السياحية، داعيًا إلى والاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي انهض لإقامة مشاريع صغيرة تخدم السياحة وتطيل مدد إقامة السياح.