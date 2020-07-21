حاسبات عين شمس تعلن موعد تقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب الفرق الرابعة المحملين بمقررات من سنوات سابقة

وأضافت الكلية ان موعد تقديم الموضوعات البحثية التي لم تقبل في المرة الاولي لطلاب الفرقة الرابعة المحملين بمقرارت من سنوات دراسية سابقة يوم الاربعاء الموافق 29/7/2020من خلال الكنترول الالكتروني علي LMS.

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