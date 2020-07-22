ثورة يوليو مالها وما عليها .. معرض وندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "ثورة يوليو مالها وماعليها" فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء ٢٢ يوليو، بمقر المكتبة بالزمالك .

يتحدث في الندوة الدكتور خلف عبد العظيم الميرى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفي شريف عارف، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، كما يتضمن الاحتفال إقامة معرض كتب ودوريات عن ثورة ٢٣ يوليو، تتناول هذه الكتب أهم ماحققته ثورة يوليو من إنجازات .

وتحرص المكتبة باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة .