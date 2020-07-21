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نشوى الحوفي: الإعلام المعادي لا يمل.. وعلى المواطن المصري الوعي بأكاذيبه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:57 م
الحوفي
الحوفي
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عادل نصار
شنت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، حملة نقد لاذع على الإعلام المعادي للدولة المصرية.

وقالت  الحوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإعلام المعادي لا يمل، وهذه المشكلة عبر السوشيال ميديا، لافتة إلى أنه يخلق الفكرة ويعمل عليها والخبر ويعمل عليه وشطار في اخذ معلومة صحيحة وعمل عليها كذبة كبيرة.
 
وتابعت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، أنه على المواطن المصري الوعي في التعامل مع هذه الأمور، مستدركة أن مصر دولة غير معتدية وحامي ويدفع ثمن كبير. 

وأكملت الكاتبة الصحفية، أنه مطلوب من المواطن ان يحصل على المعلومات من الدولة ولا يخاف ولا يهول، لافتة إلى أنه :"محتاجين الحقيقة فقط من الدولة ونسمع من الدولة دائما".

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