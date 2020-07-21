ندعم قرارات الرئيس.. أبناء مصر بالخارج: نثق فى قدرة قواتنا المسلحة على ردع أي تهديد

أصدر الإتحاد الدولى لأبناء مصر بالخارج برئاسة الدكتور محمد الجمل بيانا داعما للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى لمصر وأشقائها وجيرانها وفقا للرؤية المصرية





وجاء نص البيان " ان أبناء مصر بالخارج يتابعون بإهتمام بالغ ما يحدث على الساحة الليبية وما يحيق بمصر من تهديدات على الإتجاه الاستراتيجي الغربى وإذاء ذلك يؤكد الإتحاد الدولى لأبناء مصر بالخارج تضامنه الكامل ودعمه اللامحدود للاجراءات التى تتخذها القياده السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الدفاع الوطنى لتأمين الإتجاه الاستراتيجي الغربى لمصر".





وأكد الإتحاد الدولى لأبناء مصر بالخارج ثقته الكاملة في حكمة رئيس الجمهورية وقدرة قواتنا المسلحة على ردع اى تهديد وتأديب أى متطاول على الدولة المصرية أو جيرانها وأشقائها العرب وأن ذراع مصر الطولى قادرة على أن تطال أعدائها أينما كانوا وأن قواتنا المسلحة هى درع قادر أن يحمى وسيف قادر على العقاب



